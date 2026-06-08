Más de 15.000 efectivos protegerán la cumbre del G7 del 15 al 17 de junio en Evian

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París, 8 jun (EFE).- Más de 15.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y de emergencias serán desplegados para garantizar la seguridad de la cumbre del G7 que se celebrará en Evian, en el este de Francia, a orillas del lago Lemán, entre el 15 y el 17 de junio, anunciaron este lunes las autoridades francesas.

El dispositivo incluirá 7.160 policías nacionales, de los cuales unos 200 estarán dedicados a la protección de los jefes de Estado y de Gobierno y sus acompañantes. Además, 460 motociclistas de la Policía y la Gendarmería escoltarán las comitivas oficiales, precisó este lunes la prefecta (delegada del Gobierno) de Alta Saboya, Emmanuelle Dubée en una rueda e prensa en Annecy, según el medio Tribune de Genève y la televisión RTS.

La Gendarmería movilizará a 6.100 agentes para vigilar un área de más de 1.670 kilómetros cuadrados, con apoyo de drones, medios aéreos, sistemas antidrones y efectivos de la Guardia Republicana, una unidad de élite con estatus militar.

A ellos se sumarán unos 900 militares, encargados de tareas de seguridad terrestre, lacustre y aérea, así como de operaciones de desminado y vigilancia especializada.

El lago Lemán será uno de los puntos más sensibles del operativo. Más de 30 embarcaciones de la Policía, la Gendarmería y el Ejército patrullarán sus aguas y se establecerá una zona de exclusión para la navegación y determinadas actividades náuticas frente a Evian.

Las autoridades también impondrán restricciones temporales en el espacio aéreo y reforzarán la vigilancia contra drones en coordinación con las fuerzas aéreas suizas.

El dispositivo contará asimismo con cerca de 1.000 efectivos de protección civil, incluidos unos 600 bomberos, especialistas en riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como buzos, equipos caninos y medios de rescate aéreo.

La frontera franco-suiza también será objeto de un refuerzo excepcional. Más de 830 agentes estarán desplegados en los pasos fronterizos durante la cumbre, frente a los alrededor de 60 que operan habitualmente.

Un pase especial y un QR para poder circular

Como parte de las medidas de seguridad, del 11 al 17 de junio se establecerán una zona roja alrededor del complejo hotelero que acogerá a las delegaciones y una zona azul que abarcará Evian y las vecinas Neuvecelle y Publier. Para acceder o circular por esta última será obligatorio disponer de un pase G7 con código QR.

Los accesos a la ciudad y el tránsito por las áreas sometidas a restricciones seguirán siendo posibles, pero estarán sujetos a controles sistemáticos y podrían registrarse limitaciones temporales durante el paso de las comitivas oficiales.

Además de las restricciones de actividades en el lago, las autoridades también impondrán limitaciones al tráfico pesado. Los camiones de más de 19 toneladas no podrán circular y el transporte de mercancías estará limitado durante el día entre el 15 y el 17 de junio, aunque se permitirá la circulación nocturna para garantizar el abastecimiento de comercios, centros sanitarios y servicios esenciales.

Por razones de seguridad, varias infraestructuras públicas y deportivas, así como culturales permanecerán temporalmente cerradas.

Ahora bien, las autoridades locales subrayaron que los servicios sanitarios, de emergencia y de asistencia social funcionarán con normalidad durante toda la cumbre, con especial atención a las personas vulnerables.

No habrá contracumbre

Un quebradero de cabeza que se quitarán las autoridades y las fuerzas del orden será la vigilancia de las habituales contracumbres que se organizan tradicionalmente en estos casos.

El colectivo NoG7 anunció hace una semana que renunciaba a organizar una contracumbre y un pueblo asociativo con motivo de la cumbre del G7, debido a las «exigencias irreales» e imposibles de cumplir impuestas por la prefectura de Alta Saboya.

En un comunicado, la plataforma, que agrupa a organizaciones como Attac Francia, FSU 74 y Solidaires 74, acusó a las autoridades de obstaculizar el debate democrático mediante condiciones de organización que consideraba imposibles de cumplir.

La contracumbre debía celebrarse inicialmente en el aeródromo de Annemasse, pero los gestores de la instalación rechazaron acoger el evento.

Posteriormente, el Ayuntamiento de esa localidad propuso un parque como alternativa, una opción que la prefectura aceptaba siempre que los organizadores garantizaran la seguridad de personas y bienes, algo que NoG7 calificó de «trampa» y denunció una «prohibición encubierta» de sus actividades.

El colectivo mantuvo su apoyo a una manifestación prevista en Suiza el próximo 14 de junio, en vísperas de la cumbre de líderes del G7. EFE

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