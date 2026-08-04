Más de 150 buques varados en puertos argentinos por protestas contra cambios regulatorios

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Más de 150 buques de carga están varados desde el fin de semana frente a los puertos más importantes del sistema de transporte fluvial y marítimo argentino, por una protesta de quienes guían los barcos en rechazo a cambios normativos.

Los buques están fondeados este martes en los ríos De la Plata y Paraná, los dos ingresos y canales de navegación del comercio exterior argentino, donde están ubicados los puertos por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones del país, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las protestas comenzaron el domingo, luego de la publicación de un decreto firmado por el presidente Javier Milei que desregula la actividad de practicaje y pilotaje en Argentina.

Entre otros cambios, la nueva normativa dispone que en algunos casos los barcos extranjeros naveguen el sistema fluvial y marítimo argentino sin la necesidad de contratar el servicio de prácticos, y de ese modo reducir costos de flete.

Ante las complicaciones para el movimiento de embarcaciones que llevan grano, combustible y otras mercaderías, el Gobierno solicitó este martes a cada uno de los más de 500 prácticos que retomen sus tareas. Advirtió que, de lo contrario, pueden quedar expuestos a sanciones y denuncias penales.

«No es un paro en los puertos, porque los prácticos no tienen sindicato, sino que integran una asociación de libre contratación que decidió dejar de prestar el servicio», explicó a la AFP el líder del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Fernando Ramírez.

El dirigente indicó que la tarea de los prácticos es esencial «para tener la seguridad de la navegación» ya que poseen «el asesoramiento directo sobre el gobierno de estos buques» que ingresan a las vías navegables troncales y conocen los ríos para evitar siniestros.

Por su parte, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) de la Argentina manifestó preocupación por la «severa parálisis» que «frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina».

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo en un comunicado que el costo económico de la protesta es de entre «entre 50.000 y 100.000 dólares por día» por cada buque fondeado.

Si el conflicto se extiende por otro día río arriba de la ciudad de Rosario, uno de los principales nodos agroexportadores del mundo, se sumarían «otros 30 barcos más», dijo Idígoras.

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