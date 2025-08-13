Más de 150 incendios en Grecia, mientras se mantiene el riesgo de nuevos fuegos

2 minutos

Viena, 13 ago (EFE).- Un total de 152 incendios han estallado en las últimas 24 horas en Grecia, donde más de 4.800 bomberos y 62 medios aéreos luchan contra las llamas en numerosos frentes y cuando se espera un elevado riesgo para este miércoles debido al fuerte viento.

Vasilis Vathrakoyannis, portavoz de los Bomberos de Grecia, ha asegurado esta mañana que la situación es crítica.

El panorama es especialmente difícil en el norte del Peloponeso, con incendios fuera de control en Acaya, y un fuego que afecta al área industrial de Patras, la tercera ciudad más poblada de Grecia, según informa la emisora Skai.

Unas 7.500 personas han tenido que ser evacuadas ene sta zona.

Doce aviones y siete helicópteros están operando para tratar de contener dos grandes incendios, mientras Protección Civil ha emitido mensajes para la evacuación de cuatro núcleos de población.

Al menos catorce han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios en esta zona, incluido una víctima con quemaduras leves y un bomberos con síntomas de agotamiento.

En total, quince bomberos en todo el país han tenido que ser atendidos en hospitales o recibido primeros auxilios durante la noche.

Los fuertes vientos, de nivel 8 en la escala de Beaufort que llega al 12, dificultan las tareas de extinción en esa zona.

En Preveza, en el noroeste de Grecia, al menos 30 personas han sido trasladas a centros de salud con problemas respiratorios o quemaduras, señala el diario Kathimerini.

El fuego ha rodeado la localidad de Filippiada, donde cinco aviones y dos helicópteros apoyan desde el aire a un fuere dispositivo sobre el terreno.

En la isla de Chios, en el norte del mar Egeo, 36 medios aéreos están operando para contener un incendio. Varias localidades han sido evacuadas y durante la pasada noche se tuvo que rescatar a numerosas personas por vía marítima.

En la isla de Zacinto, en el mar Jónico, tres frentes distintos avanzan descontrolados a lo largo de quince kilómetros, y se han registrado daños a viviendas, instalaciones turísticas y explotaciones agrícolas.

Se estima que unas 1.500 hectáreas de bosque y cultivos han ardido ya.

Unos 90 bomberos, más de 30 vehículos y tres medios aéreos forman parte del dispositivo de extinción en esta isla.

El Cuerpo de Bomberos ha advertido en un mensaje en redes sociales de que el riesgo de nuevos incendios es alto o muy alto en diez regiones e islas de todo el país.EFE

as/jcg

(foto)