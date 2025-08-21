Más de 16.000 nuevos desplazamientos por los crecientes bombardeos contra ciudad de Gaza

Jerusalén, 21 ago (EFE).- Entre el 12 y el 20 de agosto hubo más de 16.000 nuevos desplazamientos de personas desde el este de la ciudad de Gaza, urbe contra la que Israel ha recrudecido sus bombardeos y que planea invadir, hacia el sur y el oeste del enclave, según datos de la ONU de este jueves.

«Según el Grupo de Gestión de Sitios (GMS) de la ONU, entre el 12 y el 20 de agosto la intensificación de las operaciones militares en la ciudad de Gaza provocó más de 16.000 desplazamientos de personas desde las zonas orientales de la ciudad, como Zeitún, hacia el sur y el oeste», detalló un comunicado.

Según la metodología de este grupo de la ONU para contabilizar los desplazamientos, una misma persona puede haberse visto desplazada en ese periodo en más de una ocasión, por lo que el número total de quienes han huido hasta ahora puede ser algo inferior a esta cifra.

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe y concretamente contra el barrio de Zeitún, en lo que la ONU ya describe como una «una ofensiva a gran escala» contra la ciudad de Gaza.

La capital gazatí esta siendo bombardeada este jueves cada hora, aseguraron a EFE algunos de sus residentes.

El pasado viernes 8 el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente esta urbe, y con ella, la totalidad del territorio palestino. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó en un comunicado a acortar los preparativos y comenzar la operación cuanto antes.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. EFE

