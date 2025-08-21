The Swiss voice in the world since 1935

Más de 16.000 nuevos desplazamientos por los crecientes bombardeos contra ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 21 ago (EFE).- Entre el 12 y el 20 de agosto hubo más de 16.000 nuevos desplazamientos de personas desde el este de la ciudad de Gaza, urbe contra la que Israel ha recrudecido sus bombardeos y que planea invadir, hacia el sur y el oeste del enclave, según datos de la ONU de este jueves.

«Según el Grupo de Gestión de Sitios (GMS) de la ONU, entre el 12 y el 20 de agosto la intensificación de las operaciones militares en la ciudad de Gaza provocó más de 16.000 desplazamientos de personas desde las zonas orientales de la ciudad, como Zeitún, hacia el sur y el oeste», detalló un comunicado.

Según la metodología de este grupo de la ONU para contabilizar los desplazamientos, una misma persona puede haberse visto desplazada en ese periodo en más de una ocasión, por lo que el número total de quienes han huido hasta ahora puede ser algo inferior a esta cifra.

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe y concretamente contra el barrio de Zeitún, en lo que la ONU ya describe como una «una ofensiva a gran escala» contra la ciudad de Gaza.

La capital gazatí esta siendo bombardeada este jueves cada hora, aseguraron a EFE algunos de sus residentes.

El pasado viernes 8 el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente esta urbe, y con ella, la totalidad del territorio palestino. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó en un comunicado a acortar los preparativos y comenzar la operación cuanto antes.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. EFE

pms/mt/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR