Más de 16.000 personas con VIH perderían su tratamiento en Florida por un recorte público

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Más de 16.000 pacientes con VIH, en su mayoría afroamericanos y latinos, podrían perder su tratamiento en Florida, líder en nuevas infecciones en Estados Unidos, por recortes propuestos por el gobernador Ron DeSantis, lo que ha llevado a organizaciones civiles a protestar este miércoles para frenar lo que califican como medidas «arbitrarias».

Cientos de activistas se congregan esta semana en Tallahassee, la capital floridana, para frenar el recorte de 120 millones de dólares a partir del 1 de marzo al Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP, en inglés), del que dependen 30.000 personas, casi una cuarta parte de las 130.000 que viven con VIH en Florida.

«Sabemos que la mayoría de gente que tiene VIH son gente afroamericana, gente latina y van a ser afectados de manera significativa», advirtió a EFE Esteban Wood, director de Defensa, Asuntos Legislativos y Compromiso Comunitario de la oficina del sur de AIDS Healthcare Foundation (AHF).

‘Austeridad e ideología’

El Departamento de Salud de Florida ha argumentado que los recortes se derivan de cambios federales, como la expiración en 2025 de los subsidios de ‘La ley del cuidado de salud a bajo precio’ (ACA, en inglés), conocida como ‘Obamacare’.

Por ello, determinó que a partir de marzo los pacientes deben tener un ingreso menor al 130 % de la línea de pobreza federal, el equivalente a menos de 20.345 dólares, en lugar del 400 % actual, unos 62.600 dólares, además de usar medicamentos genéricos en lugar del actual Biktarvy.

Esto resultará en la interrupción de tratamientos, enfermedades que eran prevenibles y un incremento de transmisión del VIH, consideró Carl Baloney Jr., presidente de la organización AIDS United, que tachó el acto de «cruel y fiscalmente irresponsable».

«La Administración del Gobernador está escogiendo ideología y austeridad sobre la vida humana», declaró Baloney Jr. en un pronunciamiento.

Michael Rajner, activista de personas con VIH que colabora con la asociación Equality Florida, expuso a EFE que las autoridades de «Florida alegan que tuvieron un recorte de fondos federales, lo que no es cierto».

«Estamos demandando que el Departamento de Salud (de Florida) para que inmediatamente frene y revierta estos recortes que están haciendo. Sentimos que son arbitrarios», comentó en una entrevista.

El miedo a la falta de seguro

Florida es el tercer estado con el mayor número de nuevas infecciones en Estados Unidos, con un estimado de 16,7 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, un índice que llega a 33,3 en el condado de Miami-Dade, alertó AIDS United.

Además, la expiración de los subsidios de ACA y los recortes del Gobierno federal a programas como Medicaid elevarían a casi 17 % la proporción de la población de Florida sin seguro médico, una de las mayores altas del país, según una estimación del Florida Policy Institute.

En este contexto, «los pacientes tienen miedo», reportó Rajner, quien ha recibido mensajes de personas «atemorizadas», incluyendo de hispanos, que no saben qué hacer ahora.

Esteban Wood también señaló que los pacientes de AHF «están bien confundidos», además de alertar que el costo de una prima de un seguro médico privado es de 1.500 dólares al mes, lo que impedirá que muchos sigan recibiendo el tratamiento sin el programa.

«Entonces estamos bien preocupados de que gente que es pobre, que no puede pagar por los costos gigantescos del medicamento de VIH, que ellos van a parar de tomar su medicina, y si ellos paran de tomar su medicina, eso va a causar un problema gigante en términos de salud pública», manifestó. EFE

