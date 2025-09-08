The Swiss voice in the world since 1935

Más de 16.000 personas se despiden de Armani antes del funeral privado en su amada Rivalta

Roma, 8 sep (EFE).- Más de 16.000 personas se despidieron este fin de semana de Giorgio Armani, indiscutible ‘Rey de la moda italiana’ fallecido este jueves a los 91 años, antes de los funerales privados que se celebrarán hoy en Rivalta di Gazzola (Piacenza, norte), localidad de su infancia donde están enterrados sus padres y su hermano.

La capilla ardiente instalada en el Armani Teatro de Milán, ciudad que este lunes se encuentra de luto ciudadano, con las banderas a media asta en memoria del icónico diseñador, se cerró anoche después de que desfilaran más de 10.000 visitantes el domingo y otros 6.000 el sábado, para despedirse de uno de los mayores emblemas de la moda y no solo italiana.

Ciudadanos comunes, turistas, trabajadores del mundo de la moda y personalidades del espectáculo y la política quisieron rendir su último homenaje a uno de los grandes del diseño italiano, reconocido en todo el mundo, y recordarle en el libro de condolencias con frases como “Ciao Giorgio”, “Con admiración infinita” o “Buen viaje”.

Entre los presentes, destacaron figuras como los exdeportistas Federica Pellegrini, Paolo Maldini y Flavia Pennetta; los actores Stefano Accorsi, Enrico Lo Verso y Margherita Buy; el compositor Ludovico Einaudi; el presidente de la Región Lombardía Attilio Fontana, y los ex primeros ministros Matteo Renzi y Mario Monti.

Tampoco faltaron los representantes del mundo de la moda, como Santo Versace y Donatella Versace, Rocco Iannone, Antonio Riva y Neil Barrett, entre otros, junto a muchos de sus empleados, que Armani consideraba su “familia” y que desfilaron en silencio frente a su ataúd.

El cuerpo del diseñador fue traslado a última hora a Rivalta di Gazzola, la amada localidad de su infancia donde este lunes se celebrará un funeral estrictamente privado, tal y como había pedido el diseñador.

Solo unas veinte personas, según los medios locales, estarán presentes en la ceremonia, entre ellas su hermana Rosanna, su sobrina Silvana Armani, y su colaborador y pareja sentimental Leo Dell’Orco, su mano derecha creativa durante décadas.

La sepultura se llevará a cano en la capilla familiar, restaurada por el propio Armani años atrás y donde ya reposan los restos de su madre Maria, su padre Ugo y su hermano Sergio, y el diseñador se había encargado de que en sus tumbas siempre hubiera rosas blancas.

Aunque nació en Piacenza, Armani pasó parte de su infancia Rivalta, donde su familia se refugió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una zona protegida y llena de recuerdos familiares. EFE

