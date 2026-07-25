Más de 160.000 evacuados por los feroces incendios que arrasan España y Francia

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Más de 160.000 personas han sido evacuadas hasta este sábado por los feroces incendios que arden en el suroeste de Francia y cerca de la capital de España, donde dos grandes fuegos al oeste de Madrid amenazan con unirse y agravar la situación.

Al menos 25.000 residentes han sido desalojados en la región de Madrid por el «peor incendio de la historia» en la zona, anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En total, cifró en 63.000 los afectados, entre evacuados y personas que debieron confinarse en sus hogares.

Ante el peligro, las autoridades precisaron que el viernes trasladaron a más de 1.200 personas mayores y con discapacidad fuera de sus centros de atención.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona este sábado por la mañana. Dijo que su país y Europa están «viviendo una situación dramática».

Los bomberos españoles luchaban el viernes para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito.

El temor es que el incendio en la región de Madrid (que ya quemó unas 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (con unas 9.000 hectáreas arrasadas) se unan.

El consejero regional de Medioambiente, Carlos Novillo, advirtió que el fuego en el suroeste de la región se encuentra en su «momento álgido» y que «está ya fuera de capacidad de extinción».

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a una persona y otra es investigada como posibles autores del incendio en Castilla y León.

«Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no», afirmó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno en la Comunidad de Madrid, que fue totalmente evacuado.

La situación incluso puso en peligro la capacidad de la agencia espacial estadounidense NASA para comunicarse con sus sondas y robots.

Uno de los incendios cerca de Madrid «atravesó» una de las tres instalaciones de la entidad en España para comunicarse con el espacio profundo, denominado MDSCC, indicó una portavoz en un comunicado enviado a la AFP.

Las condiciones meteorológicas, que incluyen vientos y altas temperaturas, complican la labor de los bomberos y los militares que trabajan para intentar contener las llamas, según las imágenes difundidas por la Guardia Civil.

Otro importante fuego en Guadalajara, desatado el jueves en una zona poco poblada al noreste de la capital española y que quemó 32.000 hectáreas, está ahora en fase de estabilización.

Desde el 1 de enero se han quemado en España casi 130.000 hectáreas, frente a las 393.000 de todo 2025.

– Más de 140.000 evacuados en Francia-

En Francia el fuego tampoco da tregua.

Arrasa zonas cercanas de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde este sábado las autoridades ordenaron nuevas evacuaciones de pueblos «como medida de precaución» ante la cercanía de las llamas.

El sitio web de información de tráfico Bison Fute instó a los conductores a evitar las carreteras de la zona para dejar vía libre a los servicios de emergencia.

El viernes, la situación obligó a cientos residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco y por carretera, en plena temporada de vacaciones de verano. Unos 40 de los 1.000 bomberos que combaten el fuego allí resultaron heridos.

En total, unas 141.000 personas han sido evacuadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales en Francia, donde las llamas han arrasado 22.000 hectáreas, el doble de la superficie de París, informó el viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El funcionario prometió que las autoridades «harán todo lo posible para proteger» la ciudad de Burdeos, cerca de la zona de las quemas.

Los departamentos de Gironda (con Burdeos como capital) y de Las Landas, ambos en el suroeste, son los más afectados.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) analizados por la AFP.

Desde inicios de año, más de 50.000 hectáreas ardieron en incendios en Francia, casi el triple que en el mismo período de 2025, indicó Nuñez.

En un polideportivo del pueblo de Lège Cap Ferret, Maria Lalanne, una vecina de 90 años y sin familia, fue evacuada durante la noche y tuvo que dejar en casa su audífono y sus gafas. «No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa», dice aturdida.

El cambio climático, causado principalmente por la quema continuada de petróleo, carbón y gas, agrava la sequía actual, según concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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