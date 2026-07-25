Más de 160.000 evacuados por los incendios que arrasan España y Francia

afp_tickers

Compartir

4 minutos

España y Francia han evacuado a más de 160.000 personas debido a incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la famosa región turística y vinícola de Burdeos y los alrededores de Madrid, donde el olor a quemado llegaba por la mañana hasta las calles de la capital.

Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Unas 25.000 personas en esa árida zona rural se han visto obligadas a evacuar, entre ellas 1.200 de edad avanzada y con discapacidad, según las autoridades, que calificaron el incendio como el «peor de la historia» en la región.

Luis, un técnico audiovisual residente en Navas del Rey, se había pasado la tarde ayudando a los evacuados de la vecina localidad de Pelayos de la Presa cuando él mismo recibió una orden de evacuación.

«He llorado porque me he criado ahí desde pequeño. Pero (…) ahora ya es indignación y resignación de no poder hacer ya nada hasta que podamos volver y ver qué nos encontramos», declaró a AFPTV.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas.

«Nunca viví algo parecido», declaró el viernes a la AFP Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su casa en Aldea del Fresno, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Madrid.

Aunque las temperaturas han bajado el delegado del Gobierno central en la región de Madrid, Francisco Martín, estima que el sábado será «complicado», ya que «por la mañana se prevé que vuelva a levantarse el viento, además con rachas un tanto erráticas».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir este sábado a una reunión de planificación de emergencias en Cenicientos, un pueblo situado en el corazón de la zona del incendio.

– Más de 140.000 evacuaciones –

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera en la lucha contra el fuego para ayudar a extinguir las llamas en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas.

En esta región del suroeste del país, conocida en todo el mundo por sus viñedos, los incendios han provocado hasta el momento al menos 141.000 evacuaciones desde el miércoles.

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar.

«No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado», dijo un poco aturdida Maria Lalanne, una vecina de 90 años sin familia, que dejó atrás su audífono y sus gafas tras haber sido evacuada durante la noche.

Dos bomberos murieron la semana pasada mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los 1.000 efectivos que luchan por apagar las llamas en Cap Ferret, una península cercana a Burdeos, resultaron heridos.

Tanto Francia como España solicitaron la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los fuegos.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó que su país nunca había vivido incendios de tal magnitud.

Las llamas ya han arrasado más de 22.000 hectáreas, el doble de la superficie de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que se desplegarán un total de 1.000 militares para hacer frente a las llamas y prometió el envío de 1,5 millones de mascarillas protectoras al departamento de Gironda, en los alrededores de Burdeos, «para proteger al personal implicado y a la población expuesta al humo».

– Cambio climático –

Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

Italia también ha luchado contra los incendios forestales esta semana, sobre todo en la isla de Sicilia, donde murió un bombero.

burs-sbk/hgs/erl