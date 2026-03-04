Más de 17.500 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

2 minutos

Washington, 4 mar (EFE).- Más de 17.500 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente han retornado a su país desde que arrancó la guerra con Irán, según informó este miércoles el Departamento de Estado, que añadió que más de la mitad de esas personas regresaron ayer.

Desde el pasado sábado 28 de febrero, «más de 17,500 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio», asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que añade que «tan solo ayer, más de 8,500 ciudadanos estadounidenses regresaron a Estados Unidos».

«Muchos más estadounidenses han salido de Oriente Medio hacia otros países de Europa y Asia, y otros han salido sanos y salvos de Oriente Medio, pero aún se encuentran en tránsito de regreso a Estados Unidos», prosigue el texto.

El comunicado llega después de las críticas vertidas por la gestión de las evacuaciones por parte del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con reprobaciones que han llegado también desde las filas republicanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya dijo el martes que algo más de 1.500 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, y aseguró que llevará tiempo completar ese operativo por los cierres y restricciones en espacios aéreos anunciados por países de la región que acogen bases del Pentágono y que están recibiendo ataques iraníes en respuesta a la ofensiva lanzada desde el sábado por EE.UU. e Israel.

Hoy mismo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, aseguró que el Ejército estadounidense estaba tratando de habilitar asientos en algunos aviones de carga C-17 y otras aeronaves «para tratar de ayudar a la gente a salir».

En el comunicado publicado hoy por el Departamento de Estado, Johnson asegura que su cartera ha «ayudado a casi 6.500 estadounidenses en el extranjero, ofreciéndoles orientación sobre seguridad y asistencia para viajes» y que van a proseguir los esfuerzos para seguir «ayudando activamente a cualquier ciudadano estadounidense en el extranjero que desee salir de Oriente Medio». EFE

