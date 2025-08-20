Más de 180 empresas simularon operaciones ante el fisco mexicano entre enero y julio

3 minutos

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- En lo que va de 2025, la lista de empresas en México que simulan operaciones ante el fisco llegó a 184, según datos obtenidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el SAT, estas empresas “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Revierte tendencia

El recuento de 2025 implica que, solo con el dato a julio, el año ya supera el total publicado en 2024, cuando se detectaron 140 casos de este tipo.

Además, el acumulado para el periodo enero-julio de 2025 es el mayor desde 2022, rompiendo una tendencia a la baja desde 2020, cuando comenzó la pandemia por covid-19.

En 2019, el SAT notificó a través del buzón tributario y del Diario Oficial de la Federación (DOF) a 2.202 empresas fantasma; en 2020, fueron 935 y en 2021, 1.145.

No obstante, la caída fue drástica en 2022, cuando solo se detectaron 145, aunque tocó fondo en 2023, con apenas 38 casos atendidos.

Tan solo en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el número de empresas detectadas suma 223, mientras que de 2019 a la fecha, la lista acumula 4.789 firmas que simulaban operaciones ante el fisco.

Empresas no se deslindan

Los falsos contribuyentes de 2025 se fueron sumando entre el 24 de enero y el 11 de julio de 2025 y fueron notificados previamente con 15 días hábiles de anticipación, sin que presentaran pruebas o alegatos para poder contrarrestar la determinación de las autoridades federales al detectar irregularidades en sus operaciones.

“En este supuesto, (el fisco) procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación (…) con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos”, señala el Código Fiscal Federal en su artículo 69-B.

Esto quiere decir que ninguna de las más de 140 compañías pudo comprobar que emitían facturas falsas y operaban como empresas fachada o fantasma y que comúnmente son utilizadas para lavar dinero o evadir responsabilidades ante el fisco.

De acuerdo con los procedimientos legales, se dejan sin efectos todos los comprobantes que pudieron emitir mientras operaron, así como cualquier otra operación que realicen.

En el mismo periodo enero-julio de 2025, sólo cuatro empresas pudieron desvirtuar las acusaciones del SAT y demostraron no ser una empresa que simulaba operaciones. EFE

jsm/csr/sbb