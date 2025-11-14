Más de 196.000 ecuatorianos están llamados a votar en España el referendo y la consulta

2 minutos

Madrid, 14 nov (EFE).- Más de 196.000 ecuatorianos están llamados a votar en España el referendo y la consulta popular del domingo, según las cifras del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano (CNE).

El censo electoral de dicho organismo precisa que están habilitados para votar en territorio español 196.249 ecuatorianos.

Podrán acudir a las urnas todas las personas que efectuaron el cambio de domicilio electoral antes del pasado 22 de agosto, tal y como detalla en un comunicado la embajada de Ecuador en España.

Se han habilitado 19 recintos electorales distribuidos en las principales ciudades donde se concentra la comunidad ecuatoriana en el país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia, en el sur de España.

La embajada ecuatoriana recuerda que en las pasadas elecciones generales, celebradas el 13 de abril, 189.654 ecuatorianos tenían derecho a voto. Los actuales 196.249, según su nota, evidencian un incremento en el número de empadronados para participar en el proceso electoral en España.

En esos comicios de abril ganó Daniel Noboa con el 55,63 % de las papeletas, frente al 44,37 % de la correísta Luisa González.

Los ecuatorianos deberán responder este domingo en la consulta popular si autorizan la instalación de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 2008, durante la administración de Rafael Correa (2007-2017).

En el proceso también se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución; que se reduzca el número de asambleístas y que se quite la prohibición de establecer o ceder bases militares extranjeras. EFE

