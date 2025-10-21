Más de 2.000 científicos piden un recorte fuerte de CO2 como palanca económica para la UE

4 minutos

Bruselas, 21 oct (EFE).- Más de dos mil científicos enviaron este martes una carta abierta dirigida a los líderes de la Unión Europea en la que reclaman que el bloque mantenga un objetivo climático ambicioso de reducción de CO2, de al menos el 90 % para 2040, porque supone una oportunidad económica para la UE.

«El mundo ya está en plena transición: los países avanzan hacia industrias limpias y energías renovables. Mantener una política climática coherente es clave para la competitividad europea, ya que los objetivos ambiciosos son la base de su liderazgo económico», escriben 2.178 científicos en una misiva titulada «La neutralidad climática es la mayor oportunidad económica de Europa».

Entre los signatarios de la carta, difundida antes de la cumbre europea del 23 de octubre, donde los líderes debatirán la posición de la UE antes de la COP30 que se celebrará en noviembre en Belém (Brasil), se cuentan investigadores de universidades e instituciones como el Instituto Alfred Wegener, el Centro Helmholtz o la Universidad de Graz.

Los académicos alertan de que el debate político se está alejando de la evidencia científica y se centra en «cálculos a corto plazo, discursos negacionistas y regateos sobre lagunas legales».

Por eso, piden a la UE que se alinee con la recomendación del Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático, organismo independiente encargado de asesorar a la Comisión Europea, que pidió un recorte de gases de efecto invernadero en la UE del 90 al 95 % en 2040 en relación con los niveles de 1990.

Según ese órgano, ese nivel sería coherente con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los científicos recuerdan que el calentamiento global ya ha alcanzado 1,3 °C respecto a la era preindustrial y que 2024 habría superado temporalmente los 1,5 °C, según la Organización Meteorológica Mundial.

«El aumento de los gases de efecto invernadero procede de un uso insostenible de la energía, de la tierra y de los patrones de consumo», advierte la carta, que denuncia los impactos crecientes sobre la salud, la agricultura, el agua y la biodiversidad, así como el aumento de los daños económicos.

Estiman que, sólo en 2024, hasta 62.700 personas murieron prematuramente en la UE por causas vinculadas al clima.

Oportunidad económica

Los investigadores defienden que la transición verde representa «la mayor oportunidad económica de Europa» y afirman que la neutralidad climática permitiría a la UE ahorrar más de 850.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles entre 2025 y 2040, además de crear dos millones de nuevos empleos en industrias limpias y tecnológicas.

«Los análisis científicos muestran que la descarbonización ofrece oportunidades sustanciales de inversión, innovación y empleo, fortaleciendo el liderazgo tecnológico europeo», dicen.

Permitiría también reducir las facturas energéticas domésticas hasta en dos tercios y reforzar la independencia energética y la resiliencia «frente a regímenes autocráticos».

«Mantener una senda clara hacia la neutralidad climática no solo protege el planeta, sino que garantiza la competitividad y la prosperidad europea», subrayan.

Sin flexibilidades

Los firmantes se posicionan en contra de las «flexibilidades» que la Comisión Europea ha propuesto a los Veintisiete para alcanzar el objetivo de reducción en 2040 mediante la compra de créditos internacionales de carbono, y señalan los estudios demuestran que esos mecanismos sobreestiman sus beneficios «entre cinco y diez veces, y no son fiables».

«El liderazgo europeo en Belém demostrará si la Unión quiere seguir siendo referencia mundial en política climática e innovación sostenible o si prefiere quedarse atrás», concluye el texto.

Por parte española, firman la carta expertos de centros asociados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como el Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, el Instituto Geológico y Minero de España, el Centro de Investigación en Sanidad Animal o el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, entre otros.

También suscriben el texto académicos de universidades como la Complutense y la Autónoma y la Rey Juan Carlos de Madrid, así como las universidades de Barcelona y la Autónoma de esa ciudad y las de Granada, León, Oviedo, Jaén, Zaragoza, Sevilla, País Vasco, Gerona o Vigo. EFE

jaf/ahg/crf