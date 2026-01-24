Más de 2.000 militares custodian el Parlamento de Honduras ante la nueva legislatura

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- Más de 2.000 unidades militares custodian desde este sábado los predios del Parlamento de Honduras ante la instalación de una nueva legislatura para los próximos cuatro años, prevista para este domingo, en medio de tensiones con el partido oficialista, que no reconoce los resultados electorales.

Militares y policías, fuertemente armados, permanecen desplegados alrededor del Poder Legislativo, según pudo constatar EFE, como parte de un riguroso dispositivo de seguridad con motivo del inicio del primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030.

El amplio despliegue, desde el pasado día 20, se produce ante las crecientes tensiones con el aún gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que ha denunciado fraude e injerencia de Estados Unidos en las elecciones del pasado 30 de noviembre y, por ello, no acepta los resultados, que situaron a su candidata, Rixi Moncada, en tercer lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto pocos días antes de las elecciones para Nasry ‘Tito’ Asfura, del opositor Partido Nacional de Honduras, acusando a la candidata gubernamental de comunista, un anuncio que según analistas pudo decantar el voto para Asfura, que salió vencedor tras un recuento lento y muy ajustado, con continuos parones y fallos técnicos, retrasando la declaración de los resultados presidenciales al 24 de diciembre.

La situación se agrava además tras el ataque perpetrado con un artefacto explosivo el pasado 8 de enero contra la diputada Gladis Aurora López, del opositor Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales y que asumirá el Ejecutivo.

El ataque ocurrió minutos antes de una sesión parlamentaria, convocada por el presidente saliente del Legislativo, Luis Redondo, sin más de 70 diputados de la oposición a los que no se les permitió el ingreso, según sus propias denuncias.

El explosivo causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada López, quien cayó al suelo y posteriormente fue trasladada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña.

Este sábado, mientras algunas unidades de las fuerzas de seguridad permanecían apostadas en la sede legislativa, otras ensayaban los pasillos de honor de cara a la sesión del domingo y realizaban controles de tráfico, al tiempo que personal de mantenimiento ultimaba los preparativos del edificio parlamentario.

Este domingo, el Parlamento de Honduras instalará el primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030, integrada por 128 diputados.

El pasado viernes fue elegida la junta directiva en propiedad del Legislativo para el nuevo período, que estará encabezada por el conservador Partido Nacional.

La elección de esa junta directiva provisional se celebró bajo un riguroso dispositivo de seguridad al frente de las Fuerzas Armadas, con más de 2.000 efectivos de las fuerzas del Ejército, Naval y Aérea, indicó el portavoz castrense, Mario Rivera.

En la misma sede parlamentaria se celebrará el próximo martes, 27 de enero, la investidura del presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, aunque sin la presencia de gobernantes ni jefes de Estado de otros países, por razones de «austeridad». EFE

