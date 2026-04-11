Más de 2.000 personas han muerto por ataques de Israel en el Líbano desde el 2 de marzo

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El Cairo, 11 abr (EFE).- Más de 2.000 personas han muerto y otras más de 6.400 han resultado heridas por los ataques de Israel sobre el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el Estado judío inició su ofensiva contra el país mediterráneo en el marco de la guerra de Irán, informaron este sábado las autoridades libanesas.

«El número total de víctimas de la agresión, ocurrida entre el 2 de marzo y el 11 de abril, asciende a 2.020 mártires y 6.436 heridos», dijo el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). EFE

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