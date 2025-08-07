Más de 2.500 denuncias contra Wilders por publicación contra musulmanes en Países Bajos

3 minutos

La Haya, 7 ago (EFE).- El centro neerlandés contra la discriminación ha recibido más de 2.500 denuncias en relación con una imagen publicada por el líder de la derecha radical Geert Wilders en la que mostraba dos medios rostros: una joven rubia de ojos azules y una mujer con el ceño fruncido y un pañuelo en la cabeza, con el mensaje electoral “La elección es tuya”.

El centro Discriminatie anunció este jueves que ha recibido más de 2.500 denuncias contra la imagen publicada por Wilders el pasado lunes bajo el título “La Elección es tuya el 10/29”, en referencia a las elecciones generales que celebrará Países Bajos el próximo 29 de octubre, después de que el político ultraderechista dejara caer el gabinete de coalición actual.

“Es muy poco habitual que recibamos un número tan alto de denuncias sobre un solo caso y esto representa una señal clara desde la sociedad. Para muchas personas, el mensaje implícito de la imagen resulta ofensivo y genera sentimientos de exclusión e inseguridad”, añadió el centro.

En la imagen publicada en su cuenta en diferentes redes sociales, el político presenta la mitad del rostro de dos mujeres. A la izquierda, aparece una chica joven, rubia, maquillada y de ojos azules, con las siglas PVV (el partido de Wilders), mientras que, a la derecha, muestra a una mujer mayor, con el ceño fruncido, con arrugas y un pañuelo en la cabeza, junto a PvdA, el partido socialdemócrata que lidera Frans Timmermans y rival electoral de Wilders.

Los que denunciaron la imagen consideran que se trata de “discriminación por origen y religión, pero también por género y edad” y, según Discriminatie, muchos expresaron preocupación por el «carácter polarizante de la imagen, que alimenta activamente el pensamiento de ‘nosotros contra ellos'» en la sociedad.

“Se han mencionado con frecuencia palabras como “de mal gusto”, “odiosa”, “preocupante” y “racista”, y varias personas también señalaron «la preocupante similitud con el lenguaje visual nazi de la Segunda Guerra Mundial”, agregó. La propaganda electoral nazi enfrentaba la imagen de un orgulloso nazi y una caricatura antisemita de un comunista.

Además, el centro recordó que las imágenes son “poderosas” y pueden “informar e inspirar, pero también estigmatizar y dividir”, y cuando se “enfrentan” estas dos caras de mujeres, lo que se retransmite es “una narrativa de confrontación que va en contra de la sociedad inclusiva que se busca” en Países Bajos.

Discriminatie condenó esta imagen como “discriminatoria y estigmatizante” y anunció que está evaluando posibles medidas contra el político neerlandés. “La política puede ser dura, pero nunca debe incitar al odio, la exclusión ni la discriminación”, advierte.

El PVV de Wilders abandonó en junio pasado el gabinete de coalición que gobierna ahora en funciones, argumentando la supuesta falta de avances hacia una política estricta de asilo y migración, lo que obligó a convocar elecciones anticipadas.

Según las últimas encuestas, el PVV de Wilders se mantiene como el partido más grande, con 30 de los 150 escaños parlamentarios, aunque siete menos de los que tiene ahora, seguido de cerca por la coalición izquierdista GroenLinks-PvdA, de Timmermans, con 29 diputados. Les siguen los liberales del VVD y los democristianos CDA, con 23 escaños cada uno. EFE

