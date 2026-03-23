Más de 2.500 soldados de 13 países inician la mayor maniobra OTAN del año en el mar Negro

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Bucarest, 23 mar (EFE).- Más de 2.500 soldados de trece países de la OTAN participan desde este lunes y hasta el 3 de abril en las maniobras navales Sea Shield (Escudo marítimo) 2026 en Rumanía, el mayor entrenamiento de este año en la región del mar Negro.

Las maniobras incluirán «escenarios complejos adaptados a los desafíos de seguridad actuales», señaló en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rumanía, país que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania.

El objetivo es reforzar la cooperación de los aliados con el fin de garantizar la seguridad en la región del mar Negro y en el flanco oriental de la OTAN.

Organizados por las Fuerzas Navales rumanas y con la participación de militares de España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bulgaria, los ejercicios Sea Shield abarcan diversos entornos operativos, desde el marítimo y fluvial, hasta el terrestre y aéreo.

Las Fuerzas Navales rumanas aportan al ejercicio 33 embarcaciones marítimas, incluidas tres fragatas, dos covertas lanzamisiles y uno de desminado, así como patrulleras, drones y helicópteros.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años, Rumanía ha registrado varias alarmas por casos de incursiones de drones en su espacio aéreo. EFE

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