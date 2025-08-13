Más de 2.700 efectivos combaten 37 incendios rurales en Portugal

Lisboa, 13 ago (EFE).- Más de 2.700 efectivos, 868 vehículos y 29 medios aéreos combaten este miércoles 37 incendios rurales en Portugal mientras se mantiene el estado de alerta en el país por altas temperaturas.

De acuerdo a la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, el incendio que más medios moviliza este miércoles es el de Trancoso, en el distrito de Guarda y a unos 60 kilómetros de la frontera con Salamanca (España), con 526 bomberos, 169 vehículos y 6 medios aéreos.

El incendio que comenzó en Siraelhos (distrito de Vila Real) el 3 de agosto se mantiene activo y está siendo combatido hoy por 426 bomberos, 142 vehículos y 2 medios aéreos; mientras que un fuego que se inició esta madrugada en la localidad de Arganil (Coimbra) dispone de 425 efectivos, 125 vehículos y 10 medios aéreos.

Hay además otros dos incendios en curso en las localidades de Sátão y Tabuaço, ambos en el distrito de Viseu, que están siendo combatidos por más de 400 efectivos, 144 vehículos y 10 medios aéreos en total.

Esta jornada, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) colocó el nivel naranja para 6 de los 18 distritos que hay en Portugal peninsular (seis menos que ayer), mientras continúa el riesgo de incendio «máximo» para decenas de municipios en el país.

Para facilitar la prevención y combate, el Gobierno del conservador Luís Montenegro decidió ayer ampliar por segunda vez el estado de alerta, que esperan que concluya este viernes.

Con esta renovación, siguen vigentes las medidas que han aplicado desde la semana pasada, entre ellas la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos. EFE

