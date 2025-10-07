Más de 20 aeronaves chinas pasan cerca de Taiwán a escasos días del Día Nacional taiwanés

3 minutos

Taipéi, 7 oct (EFE).- Más de una veintena de aeronaves del Ejército chino operaron este martes en los alrededores de Taiwán, a escasos días de la conmemoración del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de la isla), informaron fuentes oficiales taiwanesas.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que desde las 9:20 horas (01:20 GMT) del martes había detectado un total de 23 incursiones de aeronaves de guerra chinas, entre ellas cazas de combate J-16, cazabombarderos JH-7, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones.

Del total de aparatos, 17 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y su extensión, penetrando en la región norte, centro y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una «patrulla conjunta de preparación para el combate».

«Las Fuerzas Armadas han mantenido un estrecho seguimiento mediante medios conjuntos de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, y han desplegado aeronaves, buques y sistemas de misiles terrestres para responder de manera apropiada a la situación», apuntó el comunicado castrense.

Estas acciones se producen a falta de tres días para la celebración, el próximo 10 de octubre, del Día Nacional, una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China, y en la que los presidentes taiwaneses suelen dirigirse a la ciudadanía.

En una reciente entrevista con el programa de radio estadounidense ‘The Clay Travis and Buck Sexton Show’, el mandatario isleño, William Lai, denunció que Pekín no sólo está llevando a cabo ejercicios militares «cada vez más grandes» en torno a Taiwán, sino que «también está expandiendo su poderío militar en los mares de China Oriental y Meridional».

«Las maniobras del Ejército chino ya abarcan toda la región del Indopacífico: sus portaaviones han cruzado la primera y la segunda cadena de islas, la flota del Norte ha rodeado Japón durante sus ejercicios, e incluso ha efectuado disparos con munición real dentro de la zona económica exclusiva de Australia», apuntó Lai, según la transcripción publicada este martes por la Oficina Presidencial.

«Lo que está en juego no es solo la ‘anexión’ de Taiwán: si China lograra apoderarse de la isla, ganaría aún más poder para competir con Estados Unidos en el ámbito internacional, alterando el orden mundial basado en reglas y perjudicando los intereses fundamentales del propio Estados Unidos», agregó.

Las semanas previas al Día Nacional de este año también han estado marcadas por un recrudecimiento de las disputas entre Taipéi y Pekín en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una «distorsión» del texto original con el propósito de fabricar una «supuesta base legal» que justifique una «futura agresión armada» contra su territorio. EFE

