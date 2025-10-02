Más de 20 embarcaciones de la flotilla siguen navegando todavía hacia Gaza

Redacción internacional, 2 oct (EFE).- Un total de 23 barcos de la Global Flotilla Sumud proseguían su viaje hacia Gaza a las 06.00 GMT de este jueves 2 de octubre, según el ‘tracker’ de la propia flotilla, después de una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa.

Según la página de seguimiento de la propia flotilla, uno de los barcos, el Mikeno, está incluso dentro de las aguas territoriales gazatíes, aunque no se ha podido confirmar si ha sido interceptado y por eso está ya tan cerca de la costa.

En las últimas horas han sido abordados tres barcos: el Oxigono, el All-in y el Captain Nikos.

Anteriormente habían sido interceptados el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido.

Entre los detenidos por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.

Una de las navegantes en el barco All-In denunció a las 05.26 GMT que las «fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el barco junto con otros barcos en aguas internacionales», que se «han cortado las transmisiones en vivo y las comunicaciones» y que «el estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse».

«Este es un ataque ilegal contra humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos y a las instituciones internacionales para que exijan su seguridad inmediata y su liberación», decía el mensaje desde el barco, colgado en redes sociales.

Este mensaje se ha repetido tras la interceptación del resto de los barcos. EFE

