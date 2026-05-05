Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de una posible tregua

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Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, denunció el «cinismo absoluto» de Moscú mientras busca una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi.

Según balances provisionales, al menos doce personas murieron en Zaporiyia, en el sur del país; cinco en Kramatorsk, en el este, cuatro en Dnipró y una en Nikopol, en el centro-este.

Zelenski dijo que temía que el balance en Kramatorsk, cuyo centro fue alcanzado por bombardeos al caer la tarde, se agrave.

Los bombardeos nocturnos rusos ya habían matado a al menos cinco personas en Ucrania, incluyendo rescatistas, y también herido a decenas, según las autoridades.

Con la diplomacia en punto muerto, más de cuatro años después del inicio de la invasión, Rusia anunció unilateralmente un alto al fuego para el 8 y el 9 de mayo, a fin de celebrar el sábado en Moscú su desfile del Día de la Victoria.

El ejército ruso amenazó a su vez con lanzar «un ataque masivo con misiles» contra Ucrania en caso de violación de su cese de hostilidades.

Por su parte, Zelenski respondió declarando una tregua a partir del miércoles a las 00H00 (21H00 GMT), sin fijar la duración, y también advirtió que sus fuerzas responderían «de manera recíproca» a cualquier violación de su tregua.

Desde Baréin, donde se encuentra de vsita, Zelenski denunció la oleada de bombardeos nocturnos: «Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones», dijo.

– Maniobra táctica –

Según el analista político ucraniano Volodimir Fessenko, el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los ámbitos «informativo y político».

«Si Rusia no respeta nuestro alto el fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin», estima Fessenko en declaraciones a la AFP, según el cual es «casi seguro» que ninguno de los ceses del fuego sería plenamente respetado.

Estas treguas deberían tener lugar más de tres semanas después de un alto el fuego de 32 horas, por la Pascua ortodoxa, que fue violado repetidamente, aunque sí se respetó un cese de los ataques aéreos de largo alcance.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú se niega, al argumentar que un cese de hostilidades más amplio permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria soviética contra la Alemania nazi en 1945 el 9 de mayo con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Sin embargo, Ucrania, en respuesta a la intensificación de los bombardeos en las últimas semanas, ha multiplicado sus ataques con drones hacia territorio ruso.

Uno de estos aparatos incluso destrozó la fachada de un edificio residencial de lujo en el oeste de Moscú.

– Contexto delicado para Rusia –

Estos anuncios se producen en un momento en que Estados Unidos ha desviado su atención a la guerra en Oriente Medio, tras sus esfuerzos por poner fin al conflicto en Ucrania.

También llegan en un contexto delicado para el ejército ruso en el frente.

La zona controlada por los rusos en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, algo que no ocurría desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

En paralelo, Zelenski destacó ante las autoridades del Golfo la experiencia de Ucrania contra los drones diseñados por Irán, que Moscú utiliza en su ofensiva.

El dirigente ucraniano afirmó el martes que le propuso a Baréin un acuerdo sobre esos drones, tras un encuentro con el rey Hamed bin Isa al Jalifa.

«Nuestro país hace frente a ataques terroristas similares casi cada día y nuestra población posee una experiencia pertinente en materia de defensa a gran escala. Ucrania está dispuesta a compartir esa experiencia en materia de seguridad con Baréin», dijo.

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