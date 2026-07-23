Más de 20 muertos en un ataque a aldeas en el noroeste de Nigeria

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Hombres armados mataron el miércoles a más de 20 personas en ataques a aldeas del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, en el último episodio de violencia atribuido a bandas criminales, declararon a la AFP autoridades locales.

El noroeste y centro de Nigeria, el país más poblado de África, son escenario de una persistente inseguridad causada por bandas fuertemente armadas conocidas como «bandidos», que atacan aldeas, roban ganado, secuestran y matan a pobladores.

«Hoy entre las 15H00 y 16H00 (14H00-15H00 GMT), un gran número de bandidos invadidó nuestras comunidades, disparando a todos los que se encontraban», relató a la AFP Nasiru Lauwali, un concejal del distrito de Sauna.

«Hay 21 cuerpos frente a mí y mañana, jueves, los sepultaremos según los ritos islámicos», agregó.

El secretario distrital de Sauna, Alhaji Shehu Garba, precisó que los ataques ocurrieron en cinco aldeas y señaló que al menos 23 personas murieron en la acción, en su mayoría agricultores.

La violencia de las bandas criminales en el noroeste y centro de Nigeria es uno de los principales desafíos de seguridad para las autoridades del país, que enfrenta también una insurgencia yihadista en el noreste, y tensiones separatistas en otras zonas.

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