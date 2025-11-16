Más de 200 barras detenidos de Independiente en la previa del partido ante Rosario Central

2 minutos

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- Más de 200 barras de Independiente fueron detenidos este sábado por la noche en la antesala del encuentro ante Rosario Central, por la última jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Según informó luego la Agencia de Prevención de Violencia en el deporte (A.Pre.Vi.De.), las 212 detenciones se realizaron “a la altura de los Siete Puentes, en la zona de Gerli, la policía interceptó a los integrantes de ‘Los Diablos Rojos’, quienes tenían la intención de recuperar la tribuna hoy dominada por la facción rival, ‘Los Dueños De Avellaneda’”.

Entre los detenidos se encuentran Pablo ‘Bebote’ Álvarez, el reconocido ex jefe, que en la semana había amenazado, vía video, con retomar el control de la tribuna, junto con sus laderos, “Terremoto” Caiño y Lucas Gauto.

Todos los aprehendidos serán indagados el lunes por el fiscal Mariano Zitto, y hasta ese momento permanecerán detenidos en la Comisaría Nº1 de Avellaneda por “el delito de intimidación pública y promoción del desorden en el marco de espectáculo deportivo”.

Durante el operativo también secuestraron más de 20 banderas, 20 tirantes y telones, 13 bombos, 94 paraguas.

El cruce de mensajes y desafíos en redes sociales y videos, en los que Álvarez exhibió banderas que asegura haber arrebatado al jefe oficial Mario Nadalich, profundizó el clima de confrontación contra la barra oficial, autodenominada ‘Los Dueños de Avellaneda’ y liderada por Juan Ignacio Juani Leczniki y Nadalich, que minutos después de estas detenciones inició un vivo en su cuenta oficial de Instagram en modo de fiesta y caminando hacia el estadio.

Luego de este evento policial, Independiente le ganó por 1-0 ante Rosario Central con gol de Gabriel Ávalos, en uno de los cuatro encuentros que se disputaron este sábado que, además, incluyó el empate 1-1 de San Lorenzo con Sarmiento.

Asimismo, este sábado se definieron los descensos de los clubes cuyanos San Martín de San Juan, luego de caer 4-2 ante Alodsivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz de Mendoza, luego de igualar 1-1 como local con Deportivo Riestra. EFE

fca/laa