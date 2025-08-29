Más de 200 evacuados por un gran incendio cercano a casas turísticas en el sur de Italia

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 29 ago (EFE).- Más de 200 personas han sido evacuadas hasta el momento en la turística zona de Salento, en el sur de Italia, debido a un gran incendio registrado este viernes junto a numerosas viviendas y alojamientos turísticos de la costa de Lecce y que ha llegado al Parque Natural Regional de Rauccio.

Dos aviones Canadair están trabajando codo a codo con los equipos de bomberos y voluntarios de Protección Civil para combatir las llamas que, avivadas por el fuerte viento del sur, se han propagado rápidamente, mientras que las carreteras que atraviesan varias localidades costeras han sido cerradas al tráfico, informan los medios locales.

El fuego declarado entre Torre Chianca y Torre Rinalda, en la costa de Lecce, a la altura de la muy turística Spiaggabella, ha obligado a decenas de personas, entre residentes y turistas, a abandonar las playas incluso en traje de baño para ser trasladados a zonas seguras.

Las fuerzas del orden y los bomberos, que intervinieron de inmediato, trabajan sin descanso para contener el incendio y poner a salvo a la población en unas labores de extinción que podrían prolongarse durante varias horas, dada la amplitud del incendio y las difíciles condiciones meteorológicas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que no se acerquen a la zona y sigan las indicaciones oficiales.

La situación es crítica y se teme por la fauna y la flora de la zona natural, un patrimonio de gran valor medioambiental, mientras se investiga el origen del fuego, que aún se desconoce. EFE

