Más de 200 incendios fuera de control en Canadá

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Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, mientras el humo alcanza el noreste de Estados Unidos y afecta a millones de habitantes.

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 209 siniestros están fuera de control en todo el país, de un total de 893 fuegos activos.

El humo desprendido por estos fuegos y transportado por el viento ha provocado un deterioro extremo de la calidad del aire en la metrópolis de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

Según los datos recopilados por la empresa suiza IQAir, hacia las 14H00 GMT del viernes las ciudades de Chicago, Detroit, Washington y Nueva York eran las más contaminadas del mundo.

Si bien la temporada de incendios es hasta ahora mucho menos intensa que la de 2023, año récord, o la de 2025, la virulencia de las llamas se agravó de forma notable en la última semana.

Cerca de 2,8 millones de hectáreas han ardido desde principios de año, según los últimos datos oficiales del gobierno federal. El viernes pasado, esta cifra era de casi 1,6 millones de hectáreas.

La situación es crítica en la provincia de Ontario (este), que pidió el jueves la ayuda del gobierno federal.

Por el momento, los incendios en esta provincia no han causado víctimas, pero varias localidades aisladas han tenido que ser evacuadas.

El viernes por la mañana, las autoridades ordenaron la evacuación de una zona situada en el distrito de Thunder Bay ante el avance de las llamas.

mg/ube/ad/nn