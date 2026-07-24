Más de 200 personas murieron ahogadas en Francia durante las olas de calor

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Un total de 274 personas murieron ahogadas en Francia desde el 1º de mayo, en su mayoría durante las tres olas de calor que golpearon el país en los dos últimos meses, anunciaron este viernes las autoridades sanitarias.

El final de la primavera y el inicio del verano en curso en Francia están marcados por sucesivos e intensos episodios de calor extremo, vinculados al cambio climático, y por importantes incendios.

En concreto, 48 personas perdieron la vida ahogadas durante la primera ola de calor de finales de mayo, 103 durante la segunda en la segunda mitad de junio y otras 65 durante la tercera registrada en julio, según Santé Publique France.

De las 274 personas fallecidas en total entre el 1º de mayo y el 15 de julio, 37 fueron niños y adolescentes.

La agencia sanitaria subrayó que se trata de un alza «moderada» de decesos respecto a 2025.

Las dos primeras olas de calor dejaron más de 6.000 muertos adicionales en total, según las cifras provisionales de las autoridades sanitarias, que comunicarán un balance final a partir de septiembre sobre las muertes atribuibles al calor extremo.

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