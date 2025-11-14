Más de 22 millones de personas bajo alerta de inundación por lluvias en sur de California

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 14 nov (EFE).- Más de 22 millones de personas en el sur de California se encuentran bajo alerta de inundaciones al menos hasta el sábado por la noche, debido a una serie de lluvias intensas que caerá en la región por un río atmosférico de gran magnitud que azota el área.

Se espera que la fuerte tormenta dure todo el fin de semana, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y aludes de escombros.

Por ello, las autoridades han emitido avisos de evacuación para varias zonas del sur de California, especialmente los afectados por recientes fuegos. Las alertas abarcan las áreas cercanas a los incendios de Palisades, Eaton, Kenneth, Sunset y Hurst, ocurridos en enero pasado en el área metropolitana de Los Ángeles.

Se prevé que la amenaza de fuertes lluvias se extienda durante el sábado y parte del domingo, ha advertido el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Es probable que el área metropolitana de Los Ángeles acumule hasta 10 centímetros (cm) de lluvia en el fin de semana a causa del rio atmosférico, que alcanzará su punto máximo el sábado.

Los pronósticos avisan de que la zona podría tener más lluvia que la habitual en noviembre en tan solo 24 horas por esta tormenta.

Los Ángeles normalmente recibe 2 cm de lluvia durante todo noviembre. El récord para tal mes, registrado en 1965, fue de 24,6 cm.

Si llueve como se pronostica, esta tormenta podría convertir el centro de Los Ángeles en el noviembre más lluvioso desde 1985, según un análisis del periódico Los Angeles Times.

Múltiples eventos al aire libre han sido cancelados en el sur de California, incluido dos grandes bancos de comida, que ayudarían a paliar los problemas generados por el cierre del gobierno federal en el programa de ayuda de alimentos SNAP. EFE

us/us/icn