Más de 25 países respaldan petición para que Israel deje entrar a prensa extranjera a Gaza

Redacción Internacional, 21 ago (EFE).- Veintisiete países mostraron este jueves su respaldo a una petición de la Coalición para la Libertad de Prensa (MFC, en inglés) para que Israel permita el acceso de medios de comunicación internacionales a la Franja de Gaza.

La petición, firmada entre otros por el Reino Unido, España, Italia, Alemania y Chile, insta a Israel «a permitir el acceso inmediato a los medios de comunicación extranjeros independientes y a brindar protección a los periodistas que trabajan en Gaza».

«El acceso a las zonas de conflicto es vital para desempeñar esta función con eficacia. Nos oponemos a todos los intentos de restringir la libertad de prensa e impedir la entrada a periodistas durante los conflictos», apunta la declaración de la MFC, una alianza de medio centenar de países, que está abierta a que se adhieran otros signatarios.

Además, también condenan la violencia «dirigida contra periodistas y trabajadores de los medios, especialmente el altísimo número de muertes, arrestos y detenciones».

Según el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 170 periodistas.

Por tanto, piden que se proteja a quienes ejercen el periodismo y se permita su labor tanto en Israel como en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

«Los ataques deliberados contra periodistas son inaceptables», estima el escrito, que pide que se investiguen los ataques contra trabajadores de medios de comunicación y también hace un llamamiento a un alto el fuego inmediato, a la liberación de los rehenes israelíes, a que entre ayuda humanitaria sin trabas a la Franja y a que se busque una solución de dos estados a largo plazo. EFE

