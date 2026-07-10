Más de 25.000 hectáreas calcinadas en Francia en lo que va de año, el doble que en 2025

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París, 10 jul (EFE).- Más de 25.000 hectáreas han resultado calcinadas en lo que va de año en Francia, el doble en el mismo periodo de 2025, informaron este viernes las autoridades, en medio de la tercera ola de calor en el país en menos de dos meses.

Asimismo, ante el previsible aumento de incendios forestales, la Seguridad Civil explicó que, por primera vez para combatir las llamas, podrían usar el avión militar A400M, ensamblado por la fábrica de Airbus en Sevilla (España).

«Se trata de un comienzo de verano excepcionalmente intenso», declaró el director general de la Seguridad Civil y la Gestión de Crisis, Julien Marion, tras la celebración este viernes de la célula interministerial encabezada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Marion detalló que, desde el comienzo de año, se han registrado 8.000 focos de incendio que han arrasado con al menos 25.000 hectáreas. Los fuegos más virulentos han sucedido en los últimos días, como en el del macizo cerca de Perpiñán (casi 5.000 hectáreas) y los de los departamentos de Drome (3.700) e Indre (900).

Ante un previsible aumento de los incendios forestales, debido a la sequedad de los suelos por el calor y los vientos, Marion indicó que, si fuese necesario, podrían desplegar hasta en 15 días el avión de carga militar de Airbus A400M, que puede albergar hasta 20 toneladas de agua, «más o menos el triple que los Canadair».

La actual alerta roja por extremo calor, que afecta desde este viernes al noroeste de Francia, se extenderá hacia el interior y alcanzará París y sus alrededores a partir de mañana, sábado.

«Todos los departamentos de las regiones de Isla de Francia y Centro-Valle del Loira, así como el departamento de Orne, pasarán a alerta roja por ola de calor este sábado a las 12 horas», indicó el último boletín de Météo France.

Esta nueva ola de calor, que deberá persistir al menos hasta el próximo martes 14, día de la Fiesta Nacional francesa, se debe a «una masa de aire muy cálido que permanece estancada sobre el país durante varios días, provocando un episodio de ola de calor duradero».

Por un efecto parecido, Francia padeció, a finales de mayo y junio, dos episodios de temperaturas extraordinariamente elevadas. La ola de hace solo dos semanas -la más agresiva desde que hay registros- dejó, al menos, 2.000 muertos y graves trastornos en servicios públicos como los trenes y las escuelas. EFE

atc/cat/cc