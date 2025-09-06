Más de 254 bomberos y 11 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal
Lisboa, 6 sep (EFE).- Más de 254 bomberos, apoyados por 68 vehículos terrestres y 11 medios aéreos, combaten este sábado el incendio declarado anoche en la aldea de Corgas, en la Serra da Estrela, en la región Centro de Portugal, informó a EFE una fuente de la Protección Civil.
El portavoz precisó que el fuego se inició por causas desconocidas sobre las 22.29 hora local (21.29 hora GMT) en Corgas y actualmente están combatiéndolo en dos focos «de gran intensidad».
«La preocupación se centra en que hay muchas pequeñas aldeas en esa zona -dijo la fuente-. Por eso hemos enviado refuerzos a los puntos más sensibles para que no haya peligro para la población».
La Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) prevé para este sábado una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16 °C para esa zona.
Mañana, está previsto que la temperatura máxima baje hasta 20 °C y la mínima hasta 11 °C, y se espera que haya lluvia, aunque no intensa.
En la Serra da Estrela se ubica el parque natural homónimo y Reserva Biogenética, donde están presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro.EFE
