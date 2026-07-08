Más de 29 años de cárcel para dos militares ecuatorianos por un delito de violación

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Quito, 8 jul (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a veintinueve años y cuatro meses de prisión a dos integrantes de las Fuerzas Armadas al declararlos autores directos del delito de violación cometido contra una mujer en enero de 2024 en la provincia amazónica de Orellana, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

De esta forma, Alcides Rodolfo M. V. y José Bolívar K. T., recibieron la pena máxima agravada prevista para este delito.

Además de la condena de prisión, los jueces ordenaron medidas de reparación integral para la víctima, entre ellas el pago de una indemnización de 2.000 dólares por parte de cada uno de los sentenciados, y la provisión de tratamiento psicológico a través de la red pública de salud.

El fallo también establece que ambos deberán pagar una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados (289.200 dólares) cada uno a favor de la administración de justicia. Asimismo se dispuso la prohibición de enajenar bienes y la suspensión de sus derechos de ciudadanía.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la tarde del 12 de enero de 2024, cuando la víctima se encontraba con varias amigas en un establecimiento comercial del municipio de Francisco de Orellana. Los condenados aprovecharon el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer para trasladarla en un vehículo y cometer el delito, detalló.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó como principales pruebas el testimonio anticipado de la víctima, quien identificó a sus agresores, así como informes médico-legales, psicológicos y de trabajo social, además de testimonios de agentes policiales y otras evidencias periciales.

El tribunal señaló en su resolución que los procesados actuaron de forma dolosa y se aprovecharon de que la víctima se encontraba privada de la capacidad de resistirse. EFE

af/sm/lpm