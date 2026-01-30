Más de 290.000 usuarios siguen sin electricidad en Portugal tras el temporal Kristin

2 minutos

Lisboa, 30 ene (EFE).- Unos 293.000 usuarios siguen sin electricidad en Portugal tras el paso del temporal Kristin, que dejó cinco muertos esta semana, según los datos aportados este viernes por el presidente de la Protección Civil portuguesa, José Manuel Moura.

En una rueda de prensa sobre la situación del país tras la borrasca, Moura indicó que se ha producido «una gran recuperación», aunque faltan por solucionar las «situaciones más difíciles» por el colapso de las torres de alta tensión y la red eléctrica.

En declaraciones a la cadena de televisión pública RTP, el presidente de Redes Energéticas Nacionales (REN), Rodrigo Costa, cuya empresa gestiona el transporte de electricidad y gas en el país ibérico, apuntó que hay 650 kilómetros de líneas que están fuera de servicio debido a la caída de los postes por el temporal.

Resultó especialmente afectada la subestación de Zêzere, donde dos transformadores quedaron fueron de servicio, aunque ya están funcionando.

Preguntado sobre cuándo se restablecerá completamente el suministro, Costa no quiso dar fechas y señaló que todavía «llevará algún tiempo».

REN informó ayer de que Kristin había dejado fuera de servicio 774 kilómetros de líneas de muy alta tensión (por encima de 230 kV) en Portugal, lo que equivale al 7 % de la red nacional de transporte de electricidad, convirtiéndose en el fenómeno meteorológico con mayor impacto en esta infraestructura desde 2009.

El Gobierno explicó que con el paso del temporal hubo un pico de un millón de usuarios que quedaron sin electricidad, lo que se ha ido reduciendo de forma paulatina con el paso de los días y horas. EFE

