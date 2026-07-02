Más de 3.000 evacuados, sobre todo en cámpings, por un fuego cerca de Perpiñán (Francia)

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París, 2 jul (EFE).- Más de 3.000 personas fueron evacuadas este jueves, sobre todo de varios cámpings de la localidad costera de Canet en Roussillon, junto a la ciudad de Perpiñán (sur de Francia), al declararse un incendio con unas condiciones meteorológicas muy adversas por el fuerte viento.

Fuentes de la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Pirineos Orientales precisaron a EFE que no había constancia de que alguien hubiera sufrido daños personales.

Según los primeros elementos recopilados por el periódico L’Indépendant, el fuego empezó en el cámping Le Sainte Marie del municipio de Sainte Marie de la Mer, pero, impulsado por el viento (con ráfagas de entre 80 y 85 kilómetros por hora), cruzó el río Têt y se propagó a los cámpings Le Brasilia y Le Marina.

El fuego llegó hasta el puerto deportivo, donde al menos uno de los yates que estaban amarrados ardió.

Otros incendios estaban activos este jueves en diferentes puntos de la fachada mediterránea francesa.

El mayor de todos en superficie era el de la sierra de Oupia, entre los departamentos de Hérault y Aude, que a primera hora de la tarde había recorrido unas 900 hectáreas.

La Prefectura de Aude indicó en un comunicado que el fuego progresaba empujado por el viento y se dirigía hacia los términos municipales de Paraza y Sainte-Vallière y que se habían movilizado 690 bomberos, cuatro hidroaviones de tipo Canadair, un avión bombardero de agua de tipo DASH y dos helicópteros bombarderos de agua.

Subrayó que las condiciones meteorológicas eran desfavorables, con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que tendían a reforzarse.

También en el departamento de Aude, otro incendio se declaró este jueves por la tarde a las afueras de la ciudad de Narbona, donde quemó dos casas y otras dos resultaron afectadas por las llamas, informó la Prefectura en un comunicado.

Una docena de personas tuvieron que ser evacuadas y cuatro debieron ser atendidas a causa del humo, señaló también la Prefectura, que precisó que en la autopista A9 se cerró la entrada al sur de Narbona.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que participaba en Marsella en una reunión interministerial sobre las olas de calor, indicó que desde el comienzo de la temporada se han declarado 7.000 incendios en toda Francia, que han quemado 8.700 hectáreas. EFE

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