Más de 3.000 migrantes murieron tratando de llegar a España en 2025, según una ONG

Más de 3.000 migrantes perdieron la vida mientras intentaban llegar a España en 2025, según un informe publicado el lunes por la oenegé Caminando Fronteras, lo que supone un marcado descenso respecto a 2024 debido a la disminución de los intentos de travesía.

La mayoría de las 3.090 muertes registradas hasta el 15 de diciembre se produjeron en la ruta atlántica desde África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo, según indicó este colectivo que defiende los derechos de los migrantes.

El informe de Caminando Fronteras, elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento, confirma la tendencia expuesta por las últimas cifras gubernamentales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, España recibió 35.935 migrantes irregulares entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior (60.311).

Casi la mitad de estas entradas fueron a través de la ruta atlántica hacia Canarias.

A pesar de que se ha registrado un «retroceso significativo» del número de llegadas al archipiélago, se ha abierto sin embargo «una nueva ruta migratoria más lejana y más peligrosa», con salidas desde Guinea Conakry, señaló el colectivo.

Entre los fallecidos en tragedias migratorias este año, Caminando Fronteras incluye a 192 mujeres y 437 niños.

La oenegé destacó igualmente el aumento de la ruta irregular entre Argelia y las turísticas islas de Ibiza y Formentera, en el Mediterráneo español.

Utilizado tradicionalmente por argelinos, este trayecto registró un aumento de migrantes procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, según el colectivo. En esa ruta, se duplicaron los decesos este año, hasta alcanzar los 1.037.

En 2025, el número de migrantes que murieron mientras intentaban llegar a España fue mucho mayor, 10.457, según Caminando Fronteras. Es la cifra más alta registrada desde que el colectivo empezó a recopilar datos en 2007.

La disminución de llegadas este año se explica principalmente por el «aumento y sostenimiento de la financiación a países terceros para frenar los flujos migratorios, expandiendo la frontera hasta los países de origen», explica Caminando Fronteras en su informe.

Principalmente, el incremento de los controles dificultó las salidas en la ruta atlántica (Mauritania, Senegal, Gambia o Guinea-Conakry).

España es uno de los tres principales puntos de entrada de migrantes a Europa, junto con Italia y Grecia.

