Más de 3.000 muertos en dos meses y medio de ofensiva israelí contra el Líbano

1 minuto

Beirut, 18 may (EFE).- Más de 3.000 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la campaña de ataques israelíes hace alrededor de dos meses y medio, un balance que sigue subiendo debido a la continuación de la violencia pese a la declaración de un alto el fuego entre ambos países.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo hasta este lunes, la ofensiva aérea y posterior invasión terrestre lanzadas por Israel han causado 3.020 muertos y 9.273 heridos, informó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado. EFE

njd/ijm/rcf