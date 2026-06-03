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Más de 3.500 muertos en el Libano en tres meses de ofensiva israelí

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Beirut, 3 jun (EFE).- Las autoridades libanesas contabilizaron el miércoles 48 nuevos muertos en las últimas 24 horas elevando el número total de decesos por la ofensiva israelí que comenzó a principios de marzo por encima de los 3.500, hasta alcanzar los 3.516, sin que la violencia remita pese al reciente anuncio de un acuerdo de desescalada entre Israel y el grupo chií Hizbulá.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 3 de junio es el siguiente: 3.516 muertos y 10.674 heridos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.EFE

njd/cgs/jlp

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