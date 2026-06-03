Más de 3.500 muertos en el Libano en tres meses de ofensiva israelí

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Beirut, 3 jun (EFE).- Las autoridades libanesas contabilizaron el miércoles 48 nuevos muertos en las últimas 24 horas elevando el número total de decesos por la ofensiva israelí que comenzó a principios de marzo por encima de los 3.500, hasta alcanzar los 3.516, sin que la violencia remita pese al reciente anuncio de un acuerdo de desescalada entre Israel y el grupo chií Hizbulá.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 3 de junio es el siguiente: 3.516 muertos y 10.674 heridos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Esto supone un incremento de casi medio centenar de fallecidos con respecto a las cifras difundidas el martes, cuando las víctimas mortales se situaban en 3.468, mientras que los heridos aumentaron en casi cien en las últimas 24 horas.

Entre los ataques más recientes, seis ciudadanos sirios y palestinos murieron a las afueras de la ciudad meridional de Tiro y dos paramédicos fueron asesinados y otro herido de gravedad en la también sureña zona de Shehour.

La violencia continúa pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la noche del pasado lunes que el grupo chií libanés Hizbulá se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, el Estado judío frenaría su ofensiva militar en el Líbano.

Ambos países mantienen este miércoles una ronda de diálogo en Washington, entre crecientes presiones internacionales para alcanzar una salida negociada al conflicto.

EFE

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