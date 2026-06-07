Más de 3.600 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en Líbano en marzo

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El Cairo, 7 jun (EFE).- Al menos 3.613 personas han muerto y otras 11.072 han resultado heridas desde el inicio del conflicto en el Líbano el pasado 2 de marzo, una cifra que sigue aumentando pese a los esfuerzos de desescalada y al nuevo alto el fuego negociado esta semana en Washington, según fuentes oficiales libanesas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) que «el saldo total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 7 de junio es de 3.613 mártires y 11.072 heridos».

Según una infografía compartida por el departamento, 245 personas de 18 años y menores de edad han muerto en ataques israelíes desde entonces, lo que representa un 2 % del total, mientras que este grupo de edad representa el 7 % de los heridos.

Asimismo, al menos 17 hospitales han sido dañados en diferentes puntos del Líbano, mientras que otros tres se han visto obligados a cerrar, y un total de 131 trabajadores sanitarios han perdido la vida.

La mayoría de las muertes y lesiones se concentran en las regiones meridionales del Líbano, especialmente en los distritos Sur y Nabatieh, pero también se han registrado decenas de fallecimientos en el oriental Valle de la Bekaa, Baalbek y en Beirut, mientras que en la septentrional Norte se han contabilizado dos muertos y dos heridos.

Este mismo domingo, Israel bombardeó por primera vez desde el acuerdo alcanzado en Washington esta semana los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, un ataque que ha causado la muerte de al menos dos personas y heridas a otras 11, de acuerdo con la ANN.

El medio estatal además indicó que otras seis personas perdieron la vida en ataques contra el sur del Líbano, donde el Ejército israelí ha perpetrado acciones con drones en las localidades de Abba y Doueir, bombardeos en Nabatieh y Zibdin, y otros ataques aéreos en zonas como Kfar Tebnit o Deir al Zahrani, que destruyeron varias viviendas.

El grupo chií Hizbulá, por su parte, también anunció más de una decena de ataques contra tropas israelíes en el sur del Líbano, entre ellos contra tanques Merkava, excavadoras e incluso un avión de combate.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones. EFE

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