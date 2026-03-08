Más de 30 heridos por explosión en discoteca en el norte de Perú

Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de Perú dejó este sábado más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.

El hecho ocurrió esta madrugada en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 kilómetros al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como un «atentado».

Decenas de personas se encontraban en la discoteca durante la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.

«Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad», dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias.

La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados a dos hospitales para ser atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.

El gobierno regional señaló que se están «realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso».

La discoteca en un comunicado informó que según «las primeras diligencias de las autoridades, la explosión registrada habría sido consecuencia de un acto criminal perpetrado por terceros”.

«Expresamos nuestro rechazo a todo acto de violencia», agregó la gerencia de la discoteca.

La prefectura de La Libertad condenó el atentado que «agrava el preocupante escenario de inseguridad en la región».

«No podemos seguir soportando que bandas criminales sigan sembrando miedo, atentando contra la salud y la vida de las personas”, indicó en un comunicado la prefectura.

La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.

