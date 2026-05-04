Más de 30 países aumentarán su coordinación sobre migración por la crisis en Oriente Medio

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Roma/Ereván, 4 may (EFE).- Más de 30 países europeos y del área del Mediterráneo acordaron este lunes en la cumbre en Ereván intensificar su cooperación frente la inmigración irregular, en medio de las crisis en Oriente Medio, Sudán y el Cuerno de África.

El acuerdo, plasmado en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada en la capital armenia, se ha logrado a propuesta de los primeros ministros italiana, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Keir Starmer, y ha logrado sumar el respaldo de 33 países.

Son Albania, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Suecia, Suiza, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia y el Reino Unido.

Sus líderes subrayaron en el documento la necesidad de «prepararse mejor y coordinar esfuerzos» frente a «importantes desplazamientos en Sudán, el Cuerno de África y el conjunto de Oriente Medio».

A tal fin, acordaron en primer lugar implementar la vigilancia del fenómeno migratorio «garantizando que la información actualizada se comparta» para mejorar una «respuesta coordinada» de estos países.

Además, respaldan la disuasión de la inmigración desde su origen buscando «oportunidades específicas» que permitan ayudar a las personas que se desplazan en sus lugares de origen.

Los firmantes también han prometido apoyar el trabajo de agencias y organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones o el Consejo de Europa, entre otras entidades.

El documento expresa el compromiso de «mantener un enfoque central en la seguridad, la protección y la integridad efectiva de las fronteras terrestres y marítimas».

Así como desplegar «intervenciones específicas» contra las mafias y los traficantes de seres humanos, «incluso mediante el uso de sanciones».

En este sentido, los 33 países «utilizarán todos los instrumentos, políticas y herramientas diplomáticas» para «coordinar los esfuerzos internacionales en la protección» de las fronteras.

Otro punto importante es el que alude a los «retornos» para asegurar que «existan acuerdos sólidos que disuadan los movimientos migratorios desde los países de origen y tránsito».

«Los líderes acordaron mantenerse atentos a los problemas migratorios globales más urgentes y en las oportunidades de cooperación futura, incluso en la próxima cumbre de la CPE en Irlanda», termina el texto. EFE

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