Más de 30 países trazan en Roma estrategias contra el terrorismo en África Occidental

Roma, 15 oct (EFE).- Representantes de más de treinta países se reunieron este miércoles en Roma en el marco del ‘Proceso de Áqaba’, una iniciativa liderada por el rey Abdalá II de Jordania para reforzar la cooperación internacional frente al terrorismo y el extremismo violento, especialmente en África Occidental.

La reunión estuvo copresidida por el propio Abdalá II y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y reunió a más de treinta delegaciones internacionales, entre ellas la del presidente de Paraguay, Santiago Peña, así como a mandatarios y altos representantes de Chad, Nigeria, Sierra Leona, Togo y Argelia.

«La reunión permitió un intercambio sobre las estrategias para combatir los fenómenos del terrorismo y del extremismo violento, analizando, en particular, la acción para eliminar la financiación del terrorismo enfrentando el vínculo con la criminalidad organizada transnacional, los tráficos de drogas, armas y seres humanos», explicó la oficina de prensa del Gobierno italiano en una nota.

El ‘Proceso de Áqaba’ es una iniciativa impulsada desde 2015 por Abdalá II para fortalecer la coordinación militar y de seguridad entre socios regionales e internacionales en asuntos de terrorismo.

Durante la cita, Meloni presentó el Plan Mattei, la estrategia italiana para un nuevo paradigma en las relaciones con África, que apunta a atacar las causas profundas de la inestabilidad y el terrorismo mediante inversiones en capital humano y desarrollo sostenible.

Meloni» también dialogó sobre las estrategias de combate al vínculo terrorismo-crimen, aportando la experiencia italiana no solo en la lucha contra el terrorismo, sino también contra las mafias y los traficantes de seres humanos y de estupefacientes», se añade en la nota.

En paralelo a las sesiones plenarias, la primera ministra italiana mantuvo encuentros bilaterales con el propio Abdalá II, así como con los presidentes Nigeria, Chad, Sierra Leona y Togo. EFE

