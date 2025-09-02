The Swiss voice in the world since 1935

Más de 30.000 muertes en el Mediterráneo diez años después del ahogamiento de Alan Kurdi

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Internacional, 2 sep (EFE).- Diez años después de que el pequeño Alan Kurdi apareciera muerto en una playa de Turquía tras haberse ahogado en el intento de cruzar a Grecia, más de 30.000 migrantes han fallecido o desaparecido en el Mediterráneo, denunció este martes Amnistía Internacional, que consideró que Europa «sigue fallando» a quienes buscan protección.

La ONG, que utiliza cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), subrayó en su comunicado que Europa «cada día renuncia con mayor ahínco a sus valores fundacionales: dignidad humana, libertad, igualdad y derechos humanos».

En esta década, según Amnistía Internacional, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros «han persistido en sus planes de externalizar a otros países sus responsabilidades respecto al asilo, por mucho que se han criticado, condenado y rechazado las vulneraciones de derechos humanos que implican».

«Primar las políticas de externalización y el control de fronteras solo provoca más sufrimiento y muerte. La solución pasa por poner en el centro a las personas y que los Estados asuman la responsabilidad de abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados, tales como el cambio climático», señaló la organización humanitaria.

Amnistía Internacional insistió en que no se puede «mirar hacia otro lado» y lamentó las «promesas incumplidas» en Europa. Los Estados miembros del bloque comunitario, según su nota, se habían comprometido a ser el hogar para al menos el 10 % de las 1,3 millones de refugiados que se encontraban en situación más vulnerable. EFE

mgr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR