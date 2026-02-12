Más de 300 africanos enrolados por Rusia murieron en Ucrania

Al menos 1.417 africanos fueron reclutados por el ejército ruso para la guerra en Ucrania y más de 300 han muerto allí, según un informe publicado el miércoles por el colectivo de investigación All Eyes on Wagner (AEOW).

El grupo publicó una lista de los reclutados, recopilada a través del programa ucraniano «Quiero Vivir», que rastrea a los combatientes rusos caídos en combate y fomenta la rendición.

El informe contiene los nombres de 1.417 personas de 35 países africanos que fueron reclutadas por el ejército ruso entre enero de 2023 y septiembre de 2025, y los de 316 que murieron en el frente.

Sin embargo es probable que las cifras reales sean mucho más altas, según el colectivo.

«El fenómeno del reclutamiento de ciudadanos africanos no es un epifenómeno aislado, sino más bien la columna vertebral de una estrategia deliberada y organizada» mientras la guerra se prolonga y Rusia tiene que «enfrentar una escasez de hombres», afirma el informe.

«Nos impresionó mucho la facilidad con la que se puede encontrar una oferta o una forma de irse en estos países (africanos). Basta con cinco minutos en las redes sociales», declaró a AFP Lou Osborn, del colectivo AEOW.

Miles de extranjeros se han unido a las filas rusas en Ucrania, reclutados en países con vínculos históricos –Kazajistán, Tayikistán o Cuba– y en otros con relaciones crecientes (Nepal, Sri Lanka, Irak y naciones africanas).

Ucrania también cuenta con miles de combatientes extranjeros en sus filas.

