Más de 300 niños muertos o heridos en Sudán en lo que va de año, según Unicef

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El Cairo, 6 jul (EFE).- Al menos 330 niños murieron o resultaron heridos en Sudán durante el primer semestre de 2026 debido a una guerra «cada vez más letal», denunció este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que alertó del «alarmante» repunte de víctimas infantiles en dos regiones por los ataques con drones.

«Para muchos niños ya no queda ningún lugar seguro. Están muriendo y resultando heridos en sus hogares, en las carreteras, en los mercados, mientras intentan acceder a servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria», afirmó el representante de Unicef en Sudán, Sheldon Yett, en un comunicado.

La situación es «especialmente preocupante» en Al Obeid -capital del estado de Kordofán del Norte- y sus alrededores, donde desde el pasado mes de mayo el uso de aeronaves no tripuladas y otros ataques han provocado al menos 18 niños fallecidos y más de 17 heridos.

Según datos de la agencia de la ONU, los ataques con drones representaron el 60 % de estas bajas en la región, lo que evidencia el impacto de esta táctica de guerra sobre los menores y sus familias.

Al Obeid es una pieza clave en el conflicto al servir de enlace principal entre Jartum y la región occidental de Darfur -controlada en su gran mayoría por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- y, al norte de esta urbe, se sitúa actualmente uno de los frentes de esta guerra, iniciada en 2023 entre las FAR y el Ejército regular sudanés.

El repunte de los combates en Kordofán del Norte coincide con el temor de que en esta ciudad, asediada por las FAR desde hace 18 meses, se repitan atrocidades similares a las ocurridas el año pasado en la localidad darfurí de Al Fasher.

Junto a Kordofán, la región de Darfur sigue registrando los niveles más altos de víctimas infantiles en un conflicto que, según Unicef, expone de forma continua a los menores a «graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el reclutamiento y la participación en combates, los secuestros y la violencia sexual».

Unicef hizo un llamamiento urgente a todas las partes del conflicto para que detengan los ataques contra la población, garanticen un acceso humanitario «seguro, rápido y sin obstáculos», y protejan a la infancia del país.

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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