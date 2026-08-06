Más de 300 personas secuestradas son rescatadas por las fuerzas de seguridad en Nigeria

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Nairobi, 6 ago (EFE).- Al menos 308 personas fueron rescatadas en Nigeria, tras ser secuestradas en los estados de Níger y Kwara (oeste), golpeados por la violencia de bandas criminales, en la «mayor operación de rescate llevada a cabo jamás en un mismo día por un equipo conjunto de seguridad», informó la Presidencia nigeriana.

Entre las víctimas, 163 fueron rescatadas en la comunidad de Woro, en la localidad de Kaiama, en Kwara, y 145 en el bosque del Parque Nacional del Lago Kainji, en Níger, detalló en un comunicado a última hora del miércoles Bayo Onanuga, asesor especial de Información y Estrategia del presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.

Las operaciones fueron coordinadas por el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo (NCTC, en inglés), con efectivos de las Fuerzas Armadas nigerianas, el Departamento de Servicios Estatales (DSS, agencia de inteligencia interna) y la Policía.

«El éxito de esta operación basada en información de inteligencia demuestra la creciente eficacia y colaboración entre nuestros servicios de seguridad», afirmó el presidente Tinubu.

«Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres uniformados por su valentía y su compromiso inquebrantable con la protección de las vidas de los nigerianos», añadió.

Asimismo, el mandatario ordenó a las agencias de seguridad y otros organismos involucrados que refuercen los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de respuesta rápida, además de mejorar la recopilación de información en las comunidades.

Las víctimas están recibiendo atención médica y primeros auxilios en un centro médico y, tras completar su evaluación, está previsto que sean entregadas a los gobiernos de sus estados para ser reunidas con sus familias.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

A mediados del pasado abril, la organización pro derecho humanos Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 1.100 las personas secuestradas por hombres armados o grupos yihadistas en el norte de Nigeria en lo que iba de año. EFE

lbg/alf