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Más de 320 inmigrantes rescatados a la deriva cerca de la isla griega de Creta en 24 horas

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Atenas, 28 may (EFE).- Más de 320 inmigrantes que partieron de Libia en balsas han sido rescatados y llevados a la isla griega de Creta, en el Mediterráneo Oriental, en las últimas 24 horas, según informó este jueves a EFE un portavoz de la Guardia Costera.

Solo hoy han sido localizados y llevados a la isla 201 personas que estaban a la deriva, y cuya procedencia, edad y sexo hasta el momento se desconoce.

Todos están en buen estado de salud y están siendo trasladados a Creta y a la pequeña isla contigua de Gavdos para su identificación y registro.

Ayer, miércoles, los guardacostas rescataron al sur de esta isla a otros 127 inmigrantes en tres operaciones distintas.

Todos los rescatados declararon ante las autoridades que partieron desde las costas libias, situadas a unos 300 kilómetros al sur de Creta.

Las aguas entre las costas libias y esta isla griega se han convertido desde el año pasado en una nueva ruta migratoria.

En 2025, unos 49.000 inmigrantes llegaron de manera irregular a Grecia, la mayoría por mar. De estos, 20.000 arribaron a Creta desde las costas del norte de África, según datos del Ministerio de Migración y Asilo de Grecia.

En lo que va de 2026, Grecia ha registrado 9.600 llegadas irregulares de inmigrantes, la mitad por vía marítima a Creta, según ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados. EFE

dsp-as/cg

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