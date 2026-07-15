Más de 336.000 ecuatorianos añaden su autoidentificación cultural en documento personal

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Quito, 15 jul (EFE).- Un total de 336.047 ecuatorianos han incorporado de forma voluntaria su autoidentificación de nacionalidad o pueblo en su documento personal de identidad desde que el Registro Civil habilitó este campo en abril de 2025, según informó este miércoles la institución.

La medida permite a los ciudadanos registrar su pertenencia a una de las catorce nacionalidades y dieciocho pueblos reconocidos en Ecuador y mantener durante la fotografía de la cédula elementos identitarios como vestimenta, accesorios o símbolos culturales.

Según el Registro Civil, entre los grupos con mayor número de autoidentificaciones constan la nacionalidad kichwa, con 762 registros, la nacionalidad shuar (531), el pueblo montubio (394), el pueblo afroecuatoriano, con 293 y el pueblo kichwa otavalo, con 150 registros.

La entidad señaló además que, para ampliar el acceso al servicio, en 2025 realizó 4.084 brigadas móviles de cedulación que beneficiaron a 132.942 personas, mientras que entre enero y junio de 2026 desplegó 1.949 brigadas que atendieron a otras 34.266 personas en comunidades alejadas.

De acuerdo con el censo de población de 2022, unos 3,4 millones de habitantes de Ecuador se autoidentifican como indígenas, montubios o afroecuatorianos. EFE

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