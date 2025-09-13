The Swiss voice in the world since 1935

Más de 350 bomberos combaten las llamas en un incendio en el norte de Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 13 sep (EFE).- Más de 350 bomberos combaten las llamas en un incendio declarado en la zona de Murça, en el norte de Portugal y a un centenar de kilómetros de la frontera con Orense (Galicia, España), que debido a las condiciones climáticas se ha reactivado este sábado.

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa explicó a EFE que si bien las autoridades confirmaron en la mañana de este sábado que el incendio estaba «dominado», el viento provocó que se reavivara.

Las condiciones climáticas de este sábado son «un poco complicadas», agregó la fuente, quien confirmó que hay desplazados en el lugar 352 efectivos, junto a 106 vehículos terrestres y nueve aéreos.

En el distrito de Vila Real, donde se localiza Murça, el Instituto Portugal del Mar y la Atmósfera (IPMA) predice una temperatura máxima de 24 grados centígrados para hoy y 28 para mañana, domingo. EFE

lmg/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR