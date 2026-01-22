Más de 350 líderes mundiales debatirán en México el futuro y uso de la IA en convenciones

3 minutos

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- Más de 350 líderes mundiales de la industria de reuniones analizarán el futuro del sector en el norte de México, con la inteligencia artificial y el metaverso como punta de lanza, durante el Congreso Nacional Amprofec (CONAM) 2026 en Nuevo León.

El encuentro, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones (Amprofec) del 27 al 29 de enero, tendrá como sedes los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García y Santiago, y también abordará “el legado que este sector deja a las nuevas generaciones”, según el comunicado.

Entre los conferencistas internacionales anunciados figuran Juan Javier Ibarra Pitts, especialista en inteligencia artificial; Brenda Belmares, conferencista y asesora estratégica; el mentalista mexicano Víctor Castañeda; Jahasiel Sevilla, director Digital en Google Cloud Consulting; el español David de Dios, director ejecutivo de 4foreverything; y Maca Riva, creadora de contenido y empresaria.

Además, se prevé la participación de figuras de la industria a nivel global como Vincent Polito, director ejecutivo de la Society of Independent Show Organizers; Nancy Drapeau, vicepresidenta de Investigación y responsable del Center for Exhibition Industry Research de la International Association of Exhibitions and Events; y Pauline Teyssedre, presidenta del Comité de Sostenibilidad de la International Federation of Exhibitor Suppliers.

Julio César Bojórquez Hernández, presidente nacional de Amprofec, sostuvo que el norteño estado mexicano de Nuevo León, y en específico su capital Monterrey, cuenta con condiciones para los “cuatro pilares” de la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), al citar infraestructura hotelera, conectividad y recintos para congresos, exposiciones y eventos corporativos.

Bojórquez Hernández subrayó la relevancia económica del sector: la industria de exposiciones genera una derrama directa de 143.000 millones de pesos (unos 7.944 millones de dólares) y una indirecta de 793.000 millones de pesos, además de 11.294 millones de pesos (casi 627 millones de dólares) en gastos de alojamiento, lo que representa 46,73 % de la derrama del sector MICE en ese rubro.

Añadió que, con datos del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) y la International Congress and Convention Association (ICCA), al cierre de 2024 el sector representó 1,83 % del PIB, 1,8 % del empleo total del país y 4,2 % dentro del sector Comercios, Servicios y Turismo; y que México se mantiene en la posición 22 global en organización de congresos.

El comité organizador incluye a Cintermex, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Monterrey, Airó-Show Center, Trade Show Factory, Tec Venues y el Clúster de Turismo de Monterrey, mientras que entre las marcas y entidades confirmadas están Centro Expositor Puebla, Expo Guadalajara, Tradex, Global Expo, RX Global e Informa Markets, además de oficinas de visitantes de Torreón, Saltillo, Oaxaca y Guadalajara.

Durante el CONAM 2026, Amprofec elegirá a su nuevo presidente nacional para el periodo 2026-2028, en un proceso de renovación de su dirigencia, indicó el comunicado. EFE

jsm/rrt