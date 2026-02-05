Más de 380 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en casi un mes, según ONG

Caracas, 5 feb (EFE).- Al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, informó este jueves la ONG Foro Penal, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara hace casi un mes la liberación de un «número importante» de personas.

En su cuenta de X, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, indicó que la organización contabiliza ese total de excarcelados desde el pasado 8 de enero hasta este jueves a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

Sin embargo, el Gobierno asegura que el proceso de liberaciones comenzó en noviembre y recientemente el ministro de Interior, Diosdado Cabello, cifró el total de excarcelados en 895 desde esa fecha y negó la existencia de presos políticos en el país.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, informó que discutirá hoy el proyecto de una ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado viernes, Rodríguez anunció la propuesta de la ley para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que abarca los gobiernos del chavismo.

Sin embargo, precisó entonces que esta propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta el pasado 2 de febrero.EFE

