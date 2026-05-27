Más de 40 líderes y comandantes de Hamás asesinados por Israel desde inicio guerra en Gaza

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Jerusalén, 27 may (EFE).- Israel ha informado del asesinato de más de 40 líderes o comandantes del grupo islamista palestino Hamás, así como de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, con ataques que continúan aún hoy, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre pasado.

El primero de esta larga lista fue Ayman Noufal el 17 de octubre de 2023, diez días después de los atentados terroristas de milicias vinculadas a Hamás en territorio israelí, y el último asesinado ha sido este mismo miércoles Mohamed Odeh, líder durante solo unos días de las Brigadas Al Qasam.

Esta es la cronología de los principales líderes y comandantes de Hamás que según Israel han sido asesinados desde octubre de 2023 hasta la fecha.

17 de octubre de 2023.- Israel mata en Gaza a Ayman Noufal (Abu Ahmad), miembro del consejo militar general y dirigente de los comandos centrales de las Brigadas Al Qasam, además de comandante de la brigada central de Gaza y antiguo jefe del espionaje militar de Hamás. Ese mismo día muere también Osama Mazini, jefe del Consejo de la Shura, máximo órgano de toma de decisiones políticas del grupo.

18 de octubre de 2023.- El Ejército israelí anuncia la muerte de Mohamed Awdalá, jefe del sistema de misiles antitanque de la brigada de la ciudad de Gaza, y de Akram Hijazi, miembro del comando marítimo del grupo.

28 de octubre de 2023.- Mueren Asem Abu Rakaba, jefe del comando aéreo de Hamás, y Ratib Abu Tzahiban, comandante del grupo naval de la Brigada de la Ciudad de Gaza. Dos días antes había sido abatido Shadi Barud, “número dos” de la Dirección de Inteligencia del grupo.

31 de octubre de 2023.- Israel confirma la muerte de los comandantes Nasim Abu Ajina e Ibrahim Biari, implicados en los ataques del 7 de octubre.

26 de noviembre de 2023.- El Ejército israelí informa de la muerte de cinco comandantes de alto rango: Ahmed Ghandour, comandante de la Brigada del Norte de Gaza; Aiman Siam, jefe del aparato de lanzamiento de cohetes; Wael Rajeb, subcomandante de la Brigada Norte de Gaza; Farsan Halifa, alto cargo trasladado a Gaza desde Cisjordania; y Rafet Salman, comandante de la Unidad de Asistencia de Combate de Al Qasam en el norte.

2 de enero de 2024.- Israel mata en Beirut a Saleh al Arouri, número dos de la oficina política de Hamás.

10 de marzo de 2024.- Muere Marwan Issa, subcomandante del ala militar de Hamás, en un ataque aéreo en el campamento de refugiados de Nuseirat.

13 de julio de 2024.- Un bombardeo israelí en Mawasi (sur de Gaza) mata a Mohamed Deif, jefe del ala militar de Hamás y considerado uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre. En el mismo ataque muere Rafaa Salameh, comandante del batallón de Jan Yunis y Al Qarara de las Brigadas Al Qasam.

31 de julio de 2024.- El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, es asesinado en Teherán en un ataque atribuido a Israel.

5 de agosto de 2024.- Israel confirma la muerte de Jaber Aziz, comandante del batallón Al Furqan de Hamás.

16 de octubre de 2024 – Israel mata al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Israel confirmó su muerte el 17 de octubre y Hamás corroboró la información un día después.

12 de diciembre de 2024.- El Ejército israelí anuncia la muerte de Ammar Daloul, jefe del Cuartel General de Hamás, y de Jihad Yassin, comandante del Batallón Zeitún.

26 de diciembre de 2024.- Israel mata en Ciudad de Gaza a Mohammed Jamil Salman Basous, alto rango en la unidad de ingeniería de Hamás; a Mohammed Kamal Mohammed al Haj, comandante del Batallón Zeitún; y a Mahmud Jamil Salman Basous.

16 de mayo de 2025.- Las fuerzas israelíes matan en Jan Yunis a Mohamed Sinwar, sucesor de Deif al frente del ala militar de Hamás.

18 de marzo de 2025.- Israel confirma la muerte de Essam al Dalis, jefe del Ejecutivo gazatí; Mahmud Abu Watfa, ministro de Asuntos Interiores; Bahjat Abu Sultan, jefe de la policía interior; y Ahmed al Hatta, ministro de Justicia de Hamás.

19 de marzo de 2025.- El Ejército israelí asegura haber matado a Yasser Muhammad Harb Musa,responsable de asuntos de seguridad en la oficina política de Hamás, y a Muhammad Al-Jamasi, jefe del Comité de Emergencia del grupo.

8 de julio de 2025.- Israel anuncia la muerte de Taha Abu Ayadeh, comandante del brazo armado de Hamás vinculado al ataque del 7 de octubre.

11 de julio de 2025.- El Ejército israelí informa de la eliminación de seis comandantes de la unidad naval de Hamás: Rahab Abu Zuheiban, Ahmad Ali, Jamal Al Baba, Rami Salah, Mohammed Kasha y Omar Abu Jalalah.

13 de diciembre de 2025.- Israel confirma la muerte de Raed Saad, jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás y uno de los responsables del plan operativo del 7 de octubre.

15 de mayo de 2026.- Muere en un bombardeo en Ciudad de Gaza Izz al Din Al Haddad, alto cargo del brazo armado y considerado líder militar en la Franja tras la muerte de sus predecesores.

27 de mayo de 2026.- El ministro de Defensa israelí confirma la muerte de Mohamed Odeh, quien se había convertido días antes en líder de las Brigadas Al Qasam, el brazo militar de Hamás. EFE

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